Ilfoglio.it - Difendersi dai dazi. Crescono gli investimenti diretti esteri in Italia. Un'opportunità da cogliere

Il dato sull’che non ti aspetti è quello suglinetti dall’estero. Il brief mensile dell’hub della Luiss sulla nuova politica industriale, elaborando dati della Banca mondiale ci fa sapere che glinetti dall’estero (Ide) inl’anno scorso sono stati superiori sia alla Germania sia alla Francia. Per trovare un altro caso del genere bisogna risalire al 2014, in un contesto tuttavia in cui per tutti e tre i paesi il dato era inferiore all’1 per cento del pil. L’anno scorso invece, pur in diminuzione rispetto al 2022, gli Ide nettini sono stati l’1,5 per cento del pil, con la Germania allo 0,4 e la Francia allo 0,3. Questo dato va interpretato con attenzione. Per l’, rappresenta un livello coerente con la media storica da inizio secolo, escludendo gli anni di crisi.