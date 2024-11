Amica.it - Dal modello classico a quello Anni 80, fino ai cuissard, gli abbinamenti infallibili della stagione

Nellafredda non si può davvero fare a meno di amare gli stivali. Pratici, anti freddo, eleganti e chic, hanno tutte le carte in regola per completare alla perfezione ogni tipo di outfit, dapiù casual al più sofisticato. Tra tutti i boots questa, poi, c’è anche un grande ritorno ed èdei modelli in suede. Con il loro fascino boho e lo stile senza tempo, sono pronti a essere parte integrante dell’armadio. E le idee per outfit con stivali scamosciati non mancano di certo. Anzi, per ogni variazione sul tema, c’è il mood giusto e ci sono gli accostamenti azzeccati. Seguendo le tendenze ma non solo. Dala tacco alto a80,ai, ecco quindi tre modelli che stanno cavalcando i trend e qualche dritta su come abbinarli senza fare errori.