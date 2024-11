Sport.quotidiano.net - Colak-Soleri idea in attacco contro il SudTirol

"Voglio uno Spezia sveglio. Ilè una squadra forte, anche se sta avendo risultati altalenanti. Ho visto spesso le loro partite e hanno quasi sempre fatto bene. Servirà una partita di intelligenza, anche tatticamente". Luca D’Angelo mette in guardia dai rischi del match di domani al Picco (ore 15) con il. Per gli amanti delle statistiche, l’allenatore dei lombardi Zaffaroni in passato ha fatto qualche ’scherzo’ allo Spezia alla guida di Verona e FeralpiSalò. D’Angelo ha anche parlato del rinnovo di Bertola. Per quanto riguarda la squadra Bandinelli torna nel gruppo. Si aspettava una classifica così a un terzo del campionato? "La squadra sta migliorando, dobbiamo continuare su questa linea. La B e un campionato pieno di insidie, ogni partita fa storia sé. Stiamo facendo bene e siamo contenti del percorso fin qui fatto".