Romadailynews.it - Cina: rete 5G verra’ aggiornata a 5G-A

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 23 nov – (Xinhua) – Laha svelato delle linee guida preliminari per la costruzione dell’infrastruttura dati del Paese, che includono l’aggiornamento della sua5G allo standard 5G-A e la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione legati al 6G. Labilancera’ il dispiegamento dei gateway di comunicazione internazionale nelle sue regioni orientale, centrale e occidentale, e ampliera’ i canali di informazione via cavo sottomarino e terrestre.inoltre istituito un sistema di internet satellitare che integra le strutture spaziali e terrestri, secondo il documento pubblicato ieri dall’ufficio nazionale dei dati. Le linee guida, pubblicate per raccogliere opinioni, affermano che lafacilitera’ il libero flusso di dati su larga scala, a basso costo e sicuro, e incoraggera’ le industrie e le regioni a esplorare attivamente nuove infrastrutture tecnologiche in ambiti come la blockchain e la computazione rispettosa della privacy, con l’obiettivo di fornire un ambiente di trasmissione dei dati a basso costo, efficiente e affidabile per transazioni sia centralizzate che decentralizzate.