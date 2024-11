Liberoquotidiano.it - "Ci scusiamo con i telespettatori". Berrettini: Panatta e il telecronista Rai perdono il controllo, gelo in diretta

L'Italia si sta giocando la possibilità di tornare in finale di Coppa Davis. Dopo aver eliminato l'Argentina, ora è il turno dell'Australia. Un avversario ostico, che può vantare grandi giocatori nella sua scuderia. Il primo match è toccato a Matteo, che ha sfoderato un buonissima prova nel doppio con Sinner. Ma di fronte ha trovato Thanasi Kokkinakis, numero 77 del ranking Atp. Un tempo, l'azzurro non avrebbe avuto troppi problemi a liquidarlo. Ma oggi, dopo un periodo difficile caratterizzata anche dagli infortuni,deve stare attento a ogni singolo scambio. Non ha giocato solo Berrettii. In campo c'era tutta l'Italia,e telecronisti inclusi. E, in occasione di un doppio fallo commesso dall'australiano, Marco Fiocchetti e Adrianosi sono lasciati andare a un commento - a detta loro - "poco sportivo".