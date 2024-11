Gaeta.it - Allerta a Valcanneto: tentativi di truffa telefonica mettono in guardia i residenti

Facebook WhatsAppTwitter Un recente allarme lanciato dal comitato di zona diha portato alla lucedi truffe telefoniche che stanno colpendo le famiglie del quartiere. Le forze dell’ordine sono statete in seguito a un episodio in cui una famiglia locale ha tentato di essere raggirata. La situazione ha spinto gli abitanti a vigilare e prestare attenzione a queste frodi che, purtroppo, sembrano diffondersi in maniera preoccupante.La modalità del raggiro telefonicoI malfattori, che operano in modo organizzato, si presentano come avvocati o membri delle forze dell’ordine, creando un falso senso di urgenza e minaccia nei confronti delle loro vittime. In questi casi, iltore contatta la famiglia e afferma che un loro parente è coinvolto in un incidente, incutendo paura e seri timori riguardo a possibili problematiche legali.