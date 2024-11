Inter-news.it - Verona-Inter, la probabile formazione di Zanetti: verso il 4-2-3-1!

, match valido per la tredicesima giornata di campionato. Paoloriflette sull’undici da schierare. Ladi.SFIDA – Vigilia della partita tra, match valido per la tredicesima giornata di campionato. I nerazzurri sfidano ildi Paolo, che in casa è sempre una squadra molto ostica. Gli scaligeri, infatti, hanno raccolto la maggior parte delle vittorie in casa: 3 su 4. E adesso proveranno lo scherzetto anche all’, dopo aver rifilato tre gol a Napoli e Roma.non avrà il suo mediano a centrocampo Ondrej Duda, il quale si è infortunato in Nazionale. Al suo posto, ci sarà Reda Belahyane. Il giovane franco-marocchino piace tanto proprio alla dirigenza nerazzurra.: ci sarà Belahyanedovrebbe puntare ad un 4-2-3-1.