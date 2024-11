Quotidiano.net - Usb, dalle 21 di domani stop ferrovieri per 24 ore

Lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti iindetto da Usb Lavoro Privato, da23 novembreore 21.00 a domenica 24 novembre alle ore 20.59 per gli addetti alla circolazione treni e per tutte le prestazioni lavorative del 24 novembre per gli altri addetti, che vede la partecipazione dell'assemblea Nazionale del personale di macchina e di bordo, "rappresenta un'altra tappa di un percorso che da un anno reclama un vero rinnovo del contratto nazionale dei, più tutelante e più partecipato". Lo si legge in una nota del'Usb. "Le rivendicazioni deisono chiare e semplici: adeguati riconoscimenti salariali e professionali, maggiori riposi tra una prestazione e l'altra, una riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore per 4 giorni lavorativi ed il riconoscimento del lavoro usurante per idell'esercizio.