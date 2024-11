Sorteggio Nations League | l’Italia pesca la Germania | tutti gli accoppiamenti

Leggi su Ilnerazzurro.it

Effettuato ilper la fase finale di. Perci sarà lae poi rischio Portogallo di CR7.. Ildella fase finale della UEFAha stabilito gliper i quarti di finale, in cuidovrà affrontare la. Il primo incontro si giocherà in Italia il 20 marzo 2025, mentre la partita di ritorno si terrà inil 23 marzo. Gli altri abbinamenti per i quarti di finale sono i seguenti:Olanda vs SpagnaCroazia vs FranciaDanimarca vs PortogalloLe squadre vincenti di questi incontri si sfideranno poi nelle semifinali. Nello specifico, la vincente di Italia-affronterà la squadra che emergerà dalla sfida tra Danimarca e Portogallo. Nell’altra semifinale, le formazioni che trionferanno in Olanda-Spagna e Croazia-Francia si scontreranno per un posto in finale.