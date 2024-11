Lanazione.it - Sociale, pubblicato il bando per il Bonus Mamma e Bebè: i requisiti per la domanda

Pisa, 22 novembre 2024 –ilper richiedere il contributo una tantum “2024”, pensato per supportare i neogenitori nell’acquisto di beni di prima necessità per la nascita e la maternità. A partire da oggi, venerdì 22 novembre, e fino al 16 gennaio 2025, i residenti del Comune potranno presentareper accedere a questa misura di sostegno. Il contributo sarà assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili che quest’anno ammontano a 114mila euro. Ogni beneficiario potrà ricevere fino a un massimo di 1.500 euro, spendibili entro il 31 dicembre 2025 presso farmacie ed esercizi commerciali aderenti. “Con questa iniziativa – dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno – la nostra amministrazione conferma ancora una volta il proprio impegno a sostenere le famiglie in uno dei momenti più importanti e delicati della vita: la nascita di un figlio.