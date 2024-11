Secoloditalia.it - Sì ai Commissari, ma fuori dalla maggioranza Ursula: FdI spiega perché in Europa è possibile

Nessun ingresso di Ecr nella, che per altro è cosa diversa dalle maggioranze così come le conosciamo a livello nazionale. A chiarire che il voto a favore della Commissione non significa un cambio di posizionamento rispetto al voto contrario sulla proposta politica illustrata da von der Leyen nel suo discorso di insediamento sono il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, e il co-presidente di Ecr, Nicola Procaccini. “Restiamo orgogliosamente”, ha chiarito Fidanza,ndo che il sì del partito al collegio della Commissione è la logica conseguenza del ruolo di primo piano assegnato Raffaele Fitto.Fidanza: “Votiamo ic’è Fitto, ma restiamo orgogliosamente”Un motivo di “grande soddisfazione”, ha sottolineato Fidanza, nel corso di una conferenza stampa nella sede del Parlamento europeo a Roma, nella quale ha rivendicato non solo il peso della vicepresidenza esecutiva ottenuta dall’Italia, ma anche quello delle deleghe specifiche che la accompagnano.