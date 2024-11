Ilfattoquotidiano.it - Scontro totale tra Mauro Icardi e Wanda Nara: lei va a casa del calciatore e lui pubblica i video su Instagram. “Mi sta molestando”: che cosa è successo

Traormai è, anche sui social: da presunte denunce, prima confermate e poi successivamente smentite da un programma tv argentino, alle accuse dei familiari del. Adesso, anche l’ex capitano dell’Inter ha deciso di difendersimente sui social.Il matrimonio tra, infatti, sembra giunto a un punto di non ritorno. Dopo che i due si erano mostrati insieme, all’apparenza felici e sorridenti, in compagnia del loro cane, quello della conduttrice televisiva è stato un dietrofront inaspettato, con l’annuncio della sua relazione con il rapper argentino L-Gante, da cui addirittura starebbe aspettando un bambino. E ad, questa situazione, non sarebbe piaciuta, tanto che, secondo la ricostruzione del programma tv argentino LAM, ilsi sarebbe recato nelladi cui entrambi i coniugi sono proprietari e avrebbe impedito alla sua ex moglie di entrare.