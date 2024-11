Oasport.it - Sci alpino, Lindsey Vonn in gara a St.Moritz grazie a una wild card? C’è la questione punti FIS

Leggi su Oasport.it

Una via per tornare a gareggiare. Cinque anni dopo il ritiro agonistico,vuol tornare a gareggiare e l’obiettivo è competere a St.a fine dicembre. Parliamo di due superG in programma sulla Corviglia per colei che nella velocità ha esaltato gli appassionati del Circo Bianco. Si pensi alle 43 vittorie (66 podi) in discesa e ai 28 successi (46 podi) in superG, limitatamente alle gare di Coppa del Mondo. A questi risultati dovremmo aggiungere anche i due ori mondiali e gli otto podi iridati in totale, l’oro olimpico e tre podi a Cinque Cerchi in totale.La conferma di questa notizia è arrivata dalla International Ski Federation. La federazione americana, infatti, ha chiesto agli organizzatori della tappa sulle nevi svizzere una “” per consentire adi competere.