Risate e nevrosi con ’Una terapia di gruppo’

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria dalle 18.30. In sala arriva Unadi gruppo, diretto da Paolo Costella. Sei pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo ricevono per errore appuntamento alla stessa ora nello studio di un luminare della psico. C’è Federico (Claudio Bisio), affetto dalla sindrome di Tourette, che non controlla il suo sfacciato turpiloquio; c’è Annamaria (Margherita Buy), maniaca del controllo, che verifica sempre tutto; c’è Emilio (Claudio Santamaria), il più espansivo e socievole, che è ossessionato dal calcolo aritmetico; c’è Bianca (Valentina Lodovini), fissata con la pulizia, che sfugge a qualsiasi contatto umano; c’è Otto (Leo Gassmann), terrorizzato dall’idea di rimanere escluso da qualsiasi occasione di lavoro, c’è Lilli (Ludovica Francesconi), maniaca della simmetria, che ripete sempre tutto due volte.