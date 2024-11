Nerdpool.it - Ravensburger a Milan Games Week & Cartoomics

Preparati a vivere un’esperienza unica alla2024!ti aspetta da venerdì 22 a domenica 24 novembre presso il polo fieristico di Rho Fierao, al PAD 9 – G01, con uno stand che sarà un vero paradiso per gli appassionati di giochi da tavolo e di carte. Scopri le ultime novità, immergiti nei titoli più amati e vivi la magia del gioco come mai prima d’ora. Ecco cosa ti aspetta:Disney Lorcana TCGNon perdere l’occasione di scoprire in anteprima Mare di Azzurrite, il sesto set di Disney Lorcana TCG, disponibile negli hobby store dal 15 novembre e in vendita ovunque dal 27 novembre. Allapotrai partecipare a un vero evento di prerelease aperto a tutti!Tornei Pack Rush: Sfida altri giocatori in tornei avvincenti, con una quota d’iscrizione di 12€, che include una bustina di The First Chapter e una di Mare di Azzurrite.