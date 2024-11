Dailymilan.it - Milan, Alvaro Morata fa tremare Paulo Fonseca: ecco i precedenti contro la Juventus

L’attaccante delritrova lada avversario e fada incuboil suo passato. La partita che andrà in scena nella giornata di sabato 23 novembre alle ore 18, vedrà ilimpegnato a San Sirola, per quella che sarà una partita speciale per l’attaccante spagnolo.affronterà, infatti, il club bianconero, squadra con cui ha giocato dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022, collezionando ben 130 presenze in totale.la Juve, quindi,proverà a infrangere un tabù che persiste da ormai diversi anni. L’attaccante spagnolo, infatti, non ha mai segnatoladopo aver lasciato i bianconeri per la prima volta: nei cinquein cui ha ritrovato la sua ex squadra (2 volte con il Real Madrid, 3 con l’Atletico Madrid) non ha mai trovato la via della rete.