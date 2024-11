Thesocialpost.it - Mike Tyson, la verità sul match con Jake Paul: “Ho accettato perché avevo fumato veleno di rospo”

Leggi su Thesocialpost.it

Dopo la sconfitta disul ring contro il giovane youtuber, tutti si chiedonouno dei più grandi campioni della storia della boxe abbia deciso di farsi a prendere a pugni pubblicamente a 58 anni suonati. Sicuramente contano i tantissimi soldi chee il suo avversario si sono messi in tasca, con tanto di sospetti di incontro combinato. Ma il mistero resta ancora fitto. Ci pensa però lo stesso Irona sorprendere tutti durante un’intervista concessa alla rivista Interview, ripresa poi dal New York Times.rivela infatti che Dio gli ha consigliato rimettersi in gioco, mentre stava sperimentando gli effetti allucinogeni del fumo didi.Leggi anche:, la teoria del complotto suldi boxe: Ironnon ha sferrato neanche un montanteLa confessione incredibile diQuella di cui parlaè una sostanza prodotta daldel deserto di Sonora.