Ma è nato? Jacqueline e Ultimo | foto e dedica del cantante per il figlio e caos tra i fan

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da qualche meseha deciso di trasferirsi a New York con la compagnaLuna. Una scelta dettata dalla necessità di una maggiore privacy in un momento particolarmente delicato: la gravidanza della compagna. Un post su instagram ha acceso la fantasia dei fan e fatto crescere la notizia che ilsia già diventato papà del piccolo Enea. A spoilerare il nome era stato Antonella Venditti nel corso dell’ultima puntata di Domenica In.>> “Signori, io me ne vado”. Stefano De Martino furioso: il gesto mai visto prima nella storia di Affari Tuoi, poi esce dallo studio“Un bacio anche adLuna Di Giacomo che presto diventeranno genitori di Enea”, aveva detto. Tutto organizzato o solo una svista del cantautore? La maggior parte delle persone punta più sulla seconda opzione (non sarebbe neanche la sua prima gaffe tra l’altro) ma poco importa.