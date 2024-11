Terzotemponapoli.com - Lucchesi: “Ranieri proverà a dare equilibrio”

L’ex direttore generale della Roma scudettata nel 2000-2001 Fabrizioha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue impressioni sulla partita tra il Napoli ed i giallorossi in programma domenica pomeriggio allo stadio “Diego Armando Maradona”.: “Mi aspetto una bella partita”Domenica Napoli-Roma allo stadio “Diego Armando Maradona”, che gara ti aspetti? “Mi aspetto una bella partita, col Napoli che vuolecontinuità a questo bel percorso, ma una Roma che non si può permettere di perdere e deve cominciare a macinare punti”. Quest’anno i giallorossi sono in grande difficoltà con tanti cambi in panchina, noti analogie con la stagione scorsa del Napoli? “Quando le stagioni nascono brutte così le analogie ci sono. Quella del Napoli aveva maggiore rilevanza perché venivano dallo Scudetto, ma bravi presidente e Conte a ripartire d’accapo.