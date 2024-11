Iodonna.it - L'intramontabile sciarpa in cashmere dal motivo check è tornata protagonista, per tutte le età. Tra bomber in pelle e cappotti total black

Leggi su Iodonna.it

È una verità universalmente nota che nel mondo della moda tutto, prima o poi, è destinato a tornare. Sia che si tratti di un timido comeback alimentato da innumerevoli video TikTok, sia che si tratti di una riscoperta organica dunque inarrestabile, il passato è sempre presente. In questa stagione fredda, non a caso, sembra essere arrivato il momento di innamorarsi nuovamente di un accessorio dall’animo tradizionale e ladylike: laBurberry. Come vestirsi a novembre 2024: 5 outfit da copiare X Il classico modello incon, infatti, sta attraversando una seconda giovinezza.