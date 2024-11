Iodonna.it - Le Maison scelgono l'Italia come palcoscenico per le proprie sfilate vacanziere

La moda senzanon ci sa stare. In attesa della prossima stagione della Fashion Week, i brand anticipano le mete delleResort 2026 in programma questa primavera. Onorando lo scopo per il quale questi show sono nati, ovvero celebrare l’eleganza in viaggio e offrire capi pensati per il jet set internazionale, lelocation spettacolari che riflettono lo spirito delle collezioni. Dalle località più suggestive alle città iconiche, nel 2025 sono diversi i marchi che hanno scelto l’. Dior Cruise 2025, la sfilata a Edimburgo X Molto più di semplici défilé, leResort raccontano una storia fatta di tessuti leggeri, colori vibranti e dettagli che evocano l’atmosfera delle vacanze di lusso.