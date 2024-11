Gaeta.it - Laurea honoris causa all’Università di Firenze per la regista Margarethe von Trotta

L'Università diha appena conferito lamagistralein Lingue e Letterature Europee e Americane allatedescavon. La cerimonia, avvenuta nel rettorato dell'ateneo fiorentino, ha visto laesprimere emozione e gratitudine per questo prestigioso riconoscimento, evidenziando il suo amore per l'Italia e per la città diin particolare.La cerimonia e l'emozione di vonOggi, nell'ambito di un evento che ha unito cultura e celebrazione accademica,vonha ricevuto ladalle mani della rettrice Alessandra Petrucci. Visibilmente commossa, laha confessato: "Sono così emozionata che forse non riuscirò nemmeno a parlare." Dopo la consegna del titolo, vonha tenuto una lectio magistralis che ha attirato l'attenzione dei presenti.