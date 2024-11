Quotidiano.net - La scommessa di Zivieri. L’Appennino sotto le Torri: "Nuovo spazio in città"

Portare l’anima delnel cuore del centro storico, promuovendone sapori, odori e prelibatezze, che spesso rimangono nascoste. Un progetto, questo, che mette in luce la qualità e la freschezza dei prodotti, in una filiera a chilometro zero ‘made in’. È questo l’impegno del gruppo, nato dalla storica macelleria che dal 1987 a Monzuno è un punto di riferimento nel settore carni e salumi sull’intero territorio bolognese, pronto a tornarele Duecon unristorativo negli spazi dell’ex Pappagallo, in piazza della Mercanzia. Un’idea che coniuga l’identità dei sapori nostrani grazie alla presenza della macelleria che sarà a due passi dal locale. Ma il disegno dietro alla nuova apertura va ben oltre un semplice ristorante, perché il gruppo, condotto dai fratelli Aldo (amministratore unico), Elena (a capo della direzione della fattoria) e Stefano (responsabile della logistica) ha lanciato un crowdfunding per "trovare nuovi partner con cui crescere, sostenendo e credendo nei valori del club".