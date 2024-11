Ilrestodelcarlino.it - La prova Carezze e predatori

La discriminazione di genere è il filo conduttore de “La”, ultima fatica teatrale di Bruno Fornasari in scena stasera alle 21 sul palco del Teatro Nuovo. Una produzione Teatro Filodrammatici di Milano, regia dello stesso Bruno Fornasari con Tommaso Amadio, Marta Belloni, Camilla Pistorello, Michele Radice. Con La, testo spiazzante, tra battute al vetriolo e lanci di yogurt, Fornasari torna a provocare su temi scottanti dell’attualità come aveva fatto al debutto de “la scuola delle scimmie” testo vincitore nel 2019 del Premio Nazionale Franco Enriquez alla drammaturgia. Stavolta la storia è ambientata in una agenzia di comunicazione dove si dipanano le dinamiche relazionali e professionali di quattro personaggi, due uomini e due donne. Piccole e grandi questioni di creatività, potere e solidarietà, ma anche di seduzione, corteggiamento, erotismo.