La bufala degli obitori mobili della Coca-Cola in Ucraina

Leggi su Open.online

Una foto mostrerebbe dei container sponsorizzaticon la scritta in inglese «Mobile morgue», ossia «o mobile». Secondo la narrazione che accompagna lo scatto, la società americana si occuperebbe dello smaltimento dei cadaveri in. A diffondere lasono diversi canali Telegram russi, mentre in Italia è stata rilanciata dal propagandista filorusso e noto diffusore di fake news Nii Lilin.Per chi ha frettaLe strutture mostrate in foto sono in realtà delle caldaiefornite dae la Croce Rossa.La foto è stata alterata dalla propaganda russa, sostituendo la scritta “caldaia mobile” in ucraino con quella in inglese «Mobile morgue».AnalisiLa narrazione viene condivisa via Facebook, come nel seguente post di esempio:sponsorizzati dallaper le Forze Armate dell’?Molti non ci credevano ma bene, ecco la conferma .