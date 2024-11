Gaeta.it - Infortunio grave a Genova: un marittimo ferito durante il lavoro sulla portacontainer Emilia

Facebook WhatsAppTwitter Unsi è verificato questa mattina a bordo della, ancorata nel porto di. Undi 35 anni ha subito gravi ferite a seguito di una caduta, le cui circostanze sono ancora in fase di accertamento. L’episodio ha destato grande preoccupazione e ha mobilitato il personale di emergenza.La dinamica dell’incidenteL’incidente è avvenuto mentre la nave era in attività. Il, attualmente ricoverato, è cadutole operazioni a bordo. Nonostante la gravità della situazione, è riuscito a mantenere la coscienza. I colleghi disi sono immediatamente attivati, allertando i servizi di soccorso. Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con onde che superano i quattro metri, la nave non ha potuto attendere i soccorsi in mare e ha quindi fatto rotta verso lo scalo.