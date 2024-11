Ilgiorno.it - Incontra un giovane conosciuto sui social, ma rifiuta di pagare una prestazione sessuale e viene rapinato: arrestato 19enne

Albiate (Monza), 22 novembre 2024 – I carabinieri della stazione di Carate Brianza hannoun ragazzo di 19 anni, di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, con l’accusa di rapina. Intorno alla mezzanotte, un uomo ha contattato la centrale operativa della Compagnia di Seregno tramite il 112, denunciando un’aggressione subita ad Albiate. La vittima ha riferito di averto il diciannovenne,suinetwork, per un appuntamento. Durante l’incontro, il, al rifiuto dell’uomo di consegnargli del denaro per una, per la quale non era stato concordato alcun pagamento, lo ha aggredito e gli ha sottratto con violenza una collana in oro prima di darsi alla fuga. I carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, hanno immediatamente avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciare ilnelle vicinanze del luogo del reato.