Gaeta.it - Il piano operativo 2024 della Regione Lazio per stimolare la Blue Economy nelle località costiere

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laha avviato un’importante iniziativa per incentivare lo sviluppo, presentando ilai rappresentanti dei 24 comuni costieri. L’incontro ha avuto luogo questa mattina, creando un’opportunità per discutere i finanziamenti disponibili grazie al “Fondo Straordinario per lo Sviluppo Economico del Litorale Laziale”. Questo progetto mira a valorizzare le risorse ambientali, storiche e culturali dellelitoranee, promuovendo un modello sostenibile e circolare.I partecipanti all’incontro e il contesto regionaleAll’incontro hanno preso parte personalità di spiccopolitica regionale, tra cui Roberta Angelilli, vicepresidentee assessore a Sviluppo Economico, Enrico Tiero, presidente dell’XI Commissione, e Pierpaolo Ribuffo, responsabile del Dipartimento per le Politiche del Mare.