Sport.quotidiano.net - Il Mantova cerca il primo acuto in trasferta a Catanzaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la preziosa vittoria al “Martelli” nel derby con la quotata Cremonese, ilriprende il suo cammino e lo fa con un obiettivo ben preciso, trovare continuità e risultati pure in(e possibilmente la prima vittoria esterna stagionale). Un intento che chiama la squadra di mister Possanzini a superare alcuni ostacoli di indubbio rilievo, a cominciare dalle opposte intenzioni di unche, dopo una partenza a rilento in campionato, deve viaggiare a pieno ritmo davanti al proprio pubblico. Anche sul fronte della compagine virgiliana, però, c’è un “intoppo” davvero particolare, visto che dovrà rinunciare ad un punto di riferimento fondamentale (sia a livello di gioco che di convinzione) come capitan Burrai, fermato dalla squalifica. L’esperto regista rappresenta un leader prezioso per i biancorossi e non sarà affatto facilere ilsuccesso esterno proprio senza di lui.