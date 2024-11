Quotidiano.net - Il Giappone approva un piano di sostegno da 240 miliardi

Il governose ha deliberato undieconomico del valore di 39 miladi yen, paro a 241di euro, che prevede sussidi per contenere l'aumento dei costi dell'energia ed erogazioni per le famiglie a basso reddito, a fronte del progressivo rialzo del costo della vita che si è andato esacerbandosi con la perdita di valore dello yen. L'amministrazione del premier conservatore Shigeru Ishiba si è impegnata ad aumentare la soglia minima dei salari esenti da imposte, in accordo il Partito democratico del Popolo (Dpp) - la forza di opposizione che ha quadruplicato i suoi seggi nelle ultime elezioni generali per la Camera bassa, e punta adre un bilancio supplementare di 13.900di yen per l'anno fiscale in corso, nella sessione parlamentare straordinaria della prossima settimana.