I capolavori di Puccini protagonisti a Palazzo Spinola

“Il fascino della seduzioneana per pianoforte a quattro mani” è il suggestivo titolo del concerto in programma stasera alle 21 all’interno dello storico, sede della Società del Giardino di Milano. Protagonista il duo Svar, composto dai pianisti Simona Rosella Guariso e Carlo Balzaretti, nterpreti del quattro mani di trascrizioni originali ottocentesche deiani. Il concerto vedrà la partecipazione straordinaria del violinista Matteo Fedeli. Il concerto prevede brani dalle celebri opere Manon Lescaut, Bohème, Tosca. In chiusura il Capriccio sinfonico che il grande compositore creò per il saggio finale del diploma di composizione nel 1883, al Conservatorio di Milano. Ingresso a inviti da richiedere inviando una mail a: associazione.soloarchi@gmail.