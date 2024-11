Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa sanzionano anche Gazprombank, il conto lo paga l’Europa. Prezzi del gas sui massimi e riserve in calo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come si è ormai ben capito, le eventuali perdite delle scommesse che gli Stati Uniti fanno in Ucraina, le. Sarà cosìper la decisione di Washington di porre sotto sanzioni, la banca del colosso russo del gas sinora esentata dalle misure per garantire imenti dei flussi che ancora giungono in Europa. In queste poche settimane di permanenza alla Casa Bianca che gli rimangono, Joe Biden si sta giocando il tutto per tutto sulla questione ucraina. Dall’ok all’uso di missili statunitensi contro il territorio russo, alla nuova stretta economica. L’America ha poco da perdere,molto di più.Il prezzo del gas è tornato vicino ai 50 euro al megawatt/ora, il massimo da un anno e oltre il doppio rispetto alla media storica pre-invasione. Ciò comporta nuove pressioni inflazionistiche ed aumenti dei costi energetici per le famiglie e le imprese che perdono così competitività.