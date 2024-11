Ilnapolista.it - Gasperini: «Allenare in Arabia? Il coronamento di una carriera, ma solo se potessi portare nuove idee»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato alla presentazione del libro di Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport.: «in? Ildi una, mase»«Accetterei i soldi sauditi come ha fatto Mancini? Presto per dirlo. C’è stata la possibilità, ma non ero mentalmente pronto e avevo un impegno. L’ipotesi saudita resta viva?se avessi la convinzione di poterqualcosa di nuovo. Così avrebbe un senso, oltre i soldi. Sarebbe ildi una».Ha poi parlato delle suee del ruolo dell’allenatore:«Gli allenatori li metterei tutti in Paradiso, è un lavoro che ha alti e bassi incredibili: momenti di esaltazione e momenti in cui tutti sono in difficoltà. Il talento è sempre più raro in un calcio che va veloce ma è la cosa più bella, la prima cosa che cerchi di notare in un ragazzino delle giovanili: la sensibilità, la fantasia, la facilità di giocata.