Galeotti, l'occasione giusta. Ora la Spal punta su di lui

In un calcio in cui turnover e rotazioni la fanno da padrone – specialmente nelle categorie superiori, ma anche in serie C –, il posto fisso è ormai una chimera. Anche per i portieri, che nonostante la particolarità e la delicatezza del ruolo, spesso e volentieri si ritrovano a dover competere per una maglia da titolare coi propri colleghi. Allaè accaduto lo scorso anno in maniera abbastanza clamorosa, considerando che il titolare designato a inizio stagione era Mattia Del Favero. I passaggi a vuoto a ripetizione del portiere cresciuto nella Juventus hanno indotto mister Colucci ad affidarsi a Enrico Alfonso, che non ha però mai convinto fino in fondo. Tanto che mister Di Carlo dal giorno del suo ritorno sulla panchina biancazzurra ha lanciato Cesare(nella foto), che si è rivelato tra i principali artefici dell’ottimo finale di campionato della2023-24.