Lanazione.it - Firenze, arriva la coppia di webstar Ninna e Matti: parte la corsa ai biglietti

Leggi su Lanazione.it

, 22 novembre 2024 -, ladida oltre 2 milioni di fan, che continua a conquistare il cuore di bambini e ragazzi, farà tappa al Teatro Cartiere Carrara diil prossimo 22 dicembre con il “Super Tour”. Dopo il sensazionale successo riscosso dal loro primo tour teatrale, il duo torna nelle principali città con uno spettacolo family friendly che farà divertire ed emozionare. La celebredi, accompagnata da dieci performers e ballerini, regalerà nuove emozioni con uno show in cui non mancheranno scherzi, piccoli imprevisti e momenti indimenticabili. Le risate sono assicurate per grandi e piccini in compagnia di, Samanta, Pippo e tutti i loro amici. Ormai divenuti popolarissimi, i due youtuber dalla fama dilagante sono stati recentemente scelti da Papa Francesco per cantare allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 25 maggio in occasione della Giornata Mondale dei Bambini (World Children's Day) di fronte ad oltre 50mila bambini provenienti da tutto il mondo.