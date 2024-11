Ilgiorno.it - Dalla Brianza alla Russia con amore: “Offriamo case sicure per gli 007”

Milano – La prima email, in lingua inglese, è stata inviata dal 34enne residente a Lesmo a un indirizzo istituzionale dell’Fsb, i servizi segreti russi, che si può reperire su internet da fonti aperte. L’imprenditore, sposato con una donna che vive in Moldavia, offriva la sua collaborazione per svolgere “attività per sostenere la pace in ogni modo”, con riferimento al conflitto nell’Ucraina invasa dai russi. “Abbiamo competenze – scriveva – abbiamo strutture, abbiamo tecnologia e sappiamo muoverci”. E l’Fsb ha risposto al messaggio. L’uomo è stato contattato infatti da un interlocutore anonimo “inserito nella struttura dell’intelligence russa”, e da lì sarebbe partito l’accordo per procurare informazioni riservate in cambio di pagamenti in bitcoin, per un valore di circa duemila euro, coinvolgendo anche il socio d’affari sessantenne, nato a Seregno e residente a Carate