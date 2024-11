Cinema Torino Film Festival al via | apre Ron Howard e arriva Jolie

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 22 nov. (askanews) – Al via stasera il, con un’edizione numero 42 che si preannuncia all’insegna delle star e del glamour. Notizia dell’ultima ora, ci sarà anche Angelinacon la premiere internazionale di “Without Blood” (il 24 novembre),che ha scritto, diretto e prodotto, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco. Si parte con il red carpet allestito in piazza Castello prima della grande apertura al Teatro Regio con l’anteprima internazionale del nuovodi Ron, il thriller “Eden”. Lo stesso regista sfilerà sul tappeto rosso die presenterà ilin sala prima di essere premiato con la Stella della Mole. Ma non sarà il solo: il direttore artistico Giulio Base e la madrina di questa edizione, Cristiana Capotondi, apriranno ilpremiando anche Giancarlo Giannini, Rosario Dawson e Matthew Broderick, e in sala ci sarà la moglie di quest’ultimo, Sarah Jessica Parker, la celebre Carrie di “Sex and the City” oltre a tanti altri attori, attrici e registi come Claudia Gerini, Giuseppe Battiston, Massimo Ghini, Giorgio Tirabassi, Charlie McDowell, Fausto Brizzi, Cesare Bocci.