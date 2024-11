Anteprima24.it - Carceri, da Napoli l’allarme di Colosimo: “Lì patti di spartizione tra mafie italiane e straniere”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Potremmo assistere all’interno dell’ambiente penitenziario a nuove modalità di sodalizi, che riguardano la criminalità tradizionale e quella straniera”. A lanciareè Chiara, presidente della commissione parlamentare Antimafia. “Il carcere è un vero e proprio laboratorio” ricorda l’esponente di FdI, in videocollegamento con il convegno promosso adall’Unione dei sindacati di Polizia penitenziaria, dal titolo ‘Carcere e criminalità 4.0’. Tra le sbarre, infatti, “si incontrano non solo diversi tipi di criminalità, ma persone con diverse nazionalità e che possono appartenere a”. Quello diè “un campanello d’allarme che voglio suonare in questa sede”, sul quale “vorrei che la Polizia penitenziaria ponesse ancora di più l’attenzione”.