Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 10 mesi morta in casa: sospetti sulla madre, che ha tentato il suicidio

Unadi 10è stata trovata inpriva di vita a Nole, nel Torinese. La piccola sarebbe stata trovata in una vasca da bagno e al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella che possa essere stata uccisa dalla. La donna hailcolpendosi al petto con un coltello da cucina ed è stata trasportata in elisoccorso in ospedale, a Torino. Sul posto i carabinieri, allertati da un familiare, probabilmente il padre, stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.L'articolodi 10in, che hailproviene da Il Fatto Quotidiano.