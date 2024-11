Abruzzo24ore.tv - Barista scoperto a rubare corrente: ecco come lo hanno denunciato

Teramo - Carabinieri smascherano il titolare di un bar che ha causato 11.000 euro di danni alla ditta fornitrice con un sistema illegale. L’episodio I Carabinieriil titolare di un bar per furto aggravato di energia elettrica, dopo averun sofisticato sistema di manomissione del contatore elettrico del locale. Grazie a un dispositivo artigianale di "bypass", l'uomo riusciva a sottrarre energia senza che questa venisse contabilizzata dal contatore, con un danno economico stimato per la ditta fornitrice di circa 11.000 euro. L’operazione è stata possibile grazie ai controlli effettuati sul territorio, cheportato alla scoperta del sistema fraudolento. Per ilsono scattate immediatamente le denunce, che potrebbero portare a gravi conseguenze legali. Altri interventi a Giulianova Non lontano da lì, a Giulianova, i Carabinieriun altro uomo, questa volta per danneggiamento aggravato.