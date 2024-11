Gaeta.it - Arrestato un 38enne accusato di rapine ai danni di minorenni a San Giorgio a Cremano

Facebook WhatsAppTwitter Unè finito in carcere dopo esseredi aver commessoa danno di trea San, in provincia di Napoli. I fatti risalgono a settembre e, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite ad identificare il presunto colpevole, già sotto regime di arresti domiciliari per una causa precedente.I fatti sotto indagineLeavvenute a Sanhanno sollevato un forte allarme nella comunità locale. Le vittime, tutte minorenne, hanno denunciato i loro aguzzini, avviando così un’indagine da parte del Commissariato di Polizia di Stato. Le indagini si sono rivelate piuttosto rapide e incisive, grazie soprattutto alla presenza di telecamere di sorveglianza installate nel comune.