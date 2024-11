Panorama.it - Andrea Illy: «Il caffè è un rito umanista e vitale»

Ha lasciato quasi tutto com'era: i mobili in legno con i loro echi di terra, la mappa del mondo che si prende un’intera parete e una miniatura dell’Illetta, l’invenzione del nonno Francesco. La macchina che ha cambiato il modo di preparare l’espresso: «Abbassando la temperatura, migliorando il sapore, introducendo la crema». Un’innovazione che è germogliata in un’azienda.è grato ai suoi ricordi e ci abita dentro: lavora ancora nell’ufficio del padre Ernesto, che è rimasto qui, fermo in un ritratto davanti alla sua vecchia scrivania. «L’ho messo io apposta, così può controllare quello che faccio. “Stai attento”, sembra dirmi ogni giorno» scherza il presidente dell’impresa di famiglia, terza generazione di cultori del. «Penso che mio padre possa essere soddisfatto di me» aggiunge subito dopo: «Sono un figlio d’arte, chimico come lui.