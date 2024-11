Ilgiorno.it - Alexandra Nadia Boboc scomparsa da Milano. La 24enne ha fatto una telefonata in lacrime prima di svanire nel nulla

Leggi su Ilgiorno.it

, 22 novembre 2024 – Sono ore di angoscia per la famiglia di, 24 anni,dadalla notte del 19 novembre. La mamma,Marcela, è molto preoccupata, teme che qualcuno possa averleo fare del male e hadenuncia alla stazione dei carabinieri diAffori. Si moltiplicano anche gli appelli sui social, affinché chiunque veda la giovane possa fare una segnalazione al 112 o all’associazione Penelope (380/7814931) che si occupa proprio di diffondere gli appelli per le persone scomparse.ha i capelli neri e rossi e gli occhi di colore castano chiaro. È alta 1,73 e pesa 68 chili. Non è possibile sapere come fosse vestita al momento dellae il suo cellulare risulta spento. Gli ultimi contatti della ragazza con la famiglia,dinel, cristallizzati nelle parole della madre davanti ai carabinieri, raccontano di una situazione potenzialmente drammatica.