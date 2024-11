Thesocialpost.it - Alessandro Basciano arrestato per stalking e minacce nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni

, influencer, dj e volto noto della televisione, è statoa Milano con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 35enne è accusato dineie mamma della sua bambina,, anche lei personaggio televisivo e influencer con oltre 1,2 milioni di follower. La relazione tra i due, nata durante la partecipazione a “Il Grande Fratello Vip”, si era conclusa a ottobre 2023 dopo mesi di crisi. Il provvedimento, firmato dal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli, è il risultato di un’inchiesta condotta dalla Procura di Milano, coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. Secondo l’ordinanza,avrebbe perseguitato l’excon comportamenti descritti come “pervasivi, controllanti e violenti”, mossi da una “ossessiva gelosia” anche dopo la fine della relazione.