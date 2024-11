Liberoquotidiano.it - Ail, con ‘Segui la stella' ritorna nelle piazze la storica campagna di Natale

Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Si rinnova, dopo 18 anni, ladedicata alle Stelle didi Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, con l'obiettivo di unire ciò che è divenuto il simbolo dell'Associazione, il racconto delle storie dei pazienti e l'impegno sociale di Ail. L'iniziativa sostenuta dalladi comunicazionela' è in programma il 6, 7 e 8 dicembre in 4800italiane. Lo storico appuntamento con la solidarietà, promosso dall'Associazione che da 55 anni è al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, è reso possibile da 36 anni - si legge in una nota - grazie al contributo di migliaia di volontari e all'opera delle 83 sezioni Ail sul territorio nazionale. La manifestazione ha permesso in tanti anni di sostenere e mettere in campo importanti progetti di ricerca e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi e i risultati ottenuti nel trattamento dei tumori del sangue.