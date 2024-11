Gaeta.it - Violenza e sfruttamento a Palermo: arrestato tunisino per maltrattamenti e violenze domestiche

A, una drammatica storia diha portato all'arresto di un uomodi 30 anni, accusato disessuale nei confronti della sua compagna, una donna di 29 anni. Le indagini, avviate a dicembre 2023, hanno rivelato un quadro agghiacciante di abusi e segregazione, con la vittima costretta a vivere in una situazione di isolamento totale.L'inizio delle indagini e la scoperta dellaLe indagini da parte dei Carabinieri sono partite quando, in via Maqueda a, gli agenti hanno assistito a una violenta lite tra la donna e il suo compagno. Gli immediati soccorsi hanno rivelato che la giovane era vittima di una serie di abusi. Durante l'interrogatorio, la donna ha raccontato della sua terribile esperienza: segregata in casa, impossibilitata a uscire e priva del cellulare, rimasta in una prigione che ha durato ben due mesi.