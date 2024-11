Abruzzo24ore.tv - Venti fortissimi, neve e mareggiate: il maltempo si abbatte sull'Italia

Roma - Perturbazione in arrivo cona bassa quota e raffiche di vento fino a 100 km/h su tutto il territorio nazionale. Una nuova perturbazione sta per colpire l’, portando con séfino a bassa quota al Nord e un significativo rinforzo dellalazione su gran parte della Penisola. Isaranno particolarmente intensi e accompagnati dalungo le coste tirreniche e liguri. Ecco il quadro delle condizioni meteo previste per i prossimi giorni. Prossime ore:in rinforzo e mare agitato Nel corso del pomeriggio odierno, il Libeccio comincerà a intensificarsi sul Mar Ligure e sul Tirreno settentrionale, raggiungendo in serata raffiche di 90-100 km/h. Situazione simile anche’Alto Adriatico, dove le raffiche arriveranno fino a 80 km/h. Altrove, isi intensificheranno da Sud e Sud-Ovest, con punte di 70 km/h sul Tirreno centrale e sul medio Adriatico.