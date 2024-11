Gaeta.it - Valtellina si prepara a una stagione invernale 2024/25: eventi, promozioni e superb piste da sci

Con l'arrivo dell'inverno, la Valtellina si appresta ad accogliere gli appassionati di sport invernali, con un'offerta variegata che comprende oltre 400 km di piste dedicate allo sci alpino e 200 km per lo sci nordico. La stagione invernale 2024/25 promette di essere coinvolgente, con proposte adatte sia per le famiglie che per chi cerca esperienze sportive più intense. Dalle località più rinomate a quelle meno conosciute, c'è qualcosa per tutti, inclusi eventi internazionali e pacchetti speciali pensati per rispondere alle esigenze di grandi e piccini.Ski area Aprica-Corteno: il luogo ideale per famiglie e principiantiUn punto di riferimento della Valtellina per le famiglie è la Ski Area Aprica-Corteno, che offre 50 km di piste perfettamente attrezzate e un sistema di innevamento programmato.