Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-11-2024 ore 07:30

Luceverdetrovati dalla redazione code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Casilina all’appia rallentamenti e code sull’Aurelia da Malagrotta al bivio con la Aurelia Antica Cassia tra la storta e Tomba di Nerone è lungo la Flaminia da Labaro a Tor di Quinto altre cose sulla Salaria Fidene alla tangenziale est incolonnamenti sull’intero tratto Urbano della A24 verso tangenziale est tu la stessa tangenziale est coda peri lavori da via Salaria a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da via Prenestina viale Castrense in direzione di San Giovanni vi segnalo inoltre che per urgenti lavori è chiusa la rampa di via Gerardo Chiaromonte che immette sulla Nuova Circonvallazione interna ci spostiamo nel quadrante sud ein coda sulla via del mare dal raccordo a via della Magliana e sulla Cristoforo Colombo da via di Acilia via di Malafede altre code a tratti sulla via Pontina all’altezza di Castelno è dal raccordo via Cristoforo Colombo Naturalmente in entrata acome sempre tutti i dettagli di queste a sono disponibili sul sito