Gaeta.it - Toscana: uniformata la modulistica per le locazioni turistiche brevi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La giunta regionale dellaha approvato un’importante delibera che ha l’obiettivo di semplificare e uniformare larelativa allegestite in forma imprenditoriale. Questo provvedimento segue un’altra delibera adottata di recente, dedicata stavolta alle strutture non imprenditoriali. L’intento di queste misure è quello di rendere il settore dellepiù chiaro e meno complesso, sia per i cittadini che per gli operatori economici coinvolti.Il provvedimento della giunta regionaleLa nuova normativa richiede agli operatori del settore di presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del proprio comune. Questa procedura sarà gestita attraverso un modulo standardizzato e valido in tutto il territorio regionale.